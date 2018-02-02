02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика

Украина хочет взять у Китая 7 миллиардов долларов в кредит


Кабинет министров Украины намерен заключить с Китаем рамочное кредитное соглашение по ряду инфраструктурных проектов общей стоимостью 7 миллиардов долларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Виктор Довгань в ходе презентации выставочного проекта China international Import Expo, сообщает Правительственный портал.

«Правительство ставит целью выйти с официальным предложением к министерству экономики Китая относительно заключения рамочного кредитного соглашения по ряду проектов приблизительно на 7 миллиардов долларов между Китаем и Украиной», — сказал Довгань.

Он также отметил, что уже подписаны контракты на 200 миллионов евро с двумя китайскими компаниями по строительству дорог в Украине в 2018 году, а также ожидается подписание контракта относительно строительства моста около Кременчуга.

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