16.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина хочет зону свободной торговли с Албанией. Чем торговать — неясно

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет, что Украина готова рассмотреть возможность переговоров о зоне свободной торговли с Албанией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно сообщению пресс-службы вице-премьера, она заявила об этом в ходе встречи с государственным министром Албании по делам диаспоры Пандели Майко.

По словам вице-премьера, украинская сторона готова анализировать возможности для заключения соглашения о свободной торговле в рамках двусторонней Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Проект положения о такой комиссии в ноябре 2017 года албанская сторона передала Украине для дальнейшей обработки.

«Межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества, работа над созданием которой продолжается, должно стать хорошей основой для начала переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и Албанией», — приводит пресс-служба слова Климпуш-Цинцадзе.

Также она отметила, что Киев также готов возобновить работу Почетного консульства Украины в Тиране.