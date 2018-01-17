 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
17.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
  2 020 просмотров
Украина, Финансы, Экономика

Украина конкурирует с Молдовой за звание беднейшей страны Европы


Минувший год так и не стал годом взлета украинской экономики, в том числе и по причине введенной Киевом блокады Донбасса.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

Об этом в интервью киевскому журналу «Фокус» заявил старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета Андерс Аслунд.

«Вопреки ожиданиям 2017-й так и не стал годом взлета экономики Украины по двум причинам. С одной стороны на ситуацию повлияла блокада оккупированного Донбасса, с другой — неудачная судебная реформа и, как следствие, отсутствие в Украине защиты права собственности. Это помешало Минфину и Национальному банку проводить макроэкономическую политику», — отметил эксперт.

Он также напомнил, чтот, согласно официальным данным, в 2017 году рост украинской экономики оказался минимальным, на уровне двух процентов, и вряд ли будет существенно выше в новом году.

«Украинская экономика должна достичь темпов роста в 6-8% в год. Вместо этого Украина конкурирует с Молдовой за место самой бедной страны в Европе. Если в 2007 году ВВП Украины в долларах США был на 160% больше, чем в Молдове, то сейчас разрыв сократился до 8%», — сообщил эксперт.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть