 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Киев, Владимир Гладков
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Киев, Минский процесс, Общество, Политика, Политические репрессии, Права человека, Скандал, Спецслужбы, Украина

Украина лихорадочно прячет пленных, которых отказалась обменивать с ЛДНР


Украинская сторона по своему усмотрению отсеяла несколько человек из заявленных на обмен, заявив, что они якобы в последний момент отказались.

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Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщил адвокат Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По состоянию на 14:20 на обмен не поехали: Мефедов, Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко! Украина предоставляет недостоверную информацию о том, что они отказались от обмена!», – говорится в сообщении.

Далее, как сообщает адвокат, пленных начали рассредоточивать по разным городам бывшей Донецкой области:

«По состоянию на 18:30 Мефедов Евгений вывезен из Святогорска СБУшниками в неизвестном направлении! Ковалис, Черных возвращаются в Мариуполь! Кимаковский и остальные пока в Святогорске! А Гаджиева даже и не вывозили из СИЗО Артёмовска», – сообщил Рыбин.

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