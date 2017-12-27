27.12.2017, Киев, Владимир Гладков

4 943 просмотров

Украина лихорадочно прячет пленных, которых отказалась обменивать с ЛДНР

Украинская сторона по своему усмотрению отсеяла несколько человек из заявленных на обмен, заявив, что они якобы в последний момент отказались.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на своей странице в социальной сети «Facebook» сообщил адвокат Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По состоянию на 14:20 на обмен не поехали: Мефедов, Егоров, Поляков, Шилин, Черных, Ковалис, Кимаковский, Сливко! Украина предоставляет недостоверную информацию о том, что они отказались от обмена!», – говорится в сообщении.

Далее, как сообщает адвокат, пленных начали рассредоточивать по разным городам бывшей Донецкой области:

«По состоянию на 18:30 Мефедов Евгений вывезен из Святогорска СБУшниками в неизвестном направлении! Ковалис, Черных возвращаются в Мариуполь! Кимаковский и остальные пока в Святогорске! А Гаджиева даже и не вывозили из СИЗО Артёмовска», – сообщил Рыбин.