 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
04.01.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Украина

Украина могла бы по-прежнему получать газ по 50 долларов


Несмотря на то, что США значительно увеличили добычу газа за счет разработок сланцевых месторождений, Россия продолжает доминировать на европейском рынке. Об этом, выступая на заседании Изборского клуба, заявил публицист Алексей Анпилогов.

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«Рынок Европы по-прежнему остался за норвежскими компаниями и «Газпромом». И мы видим, что политические усилия США остановить строительство «Северного потока-2» противодействовать «Турецкому потоку» и так далее», — сказал Анпилогов.

По его словам, в американской специализированной прессе сейчас обсуждаются низкие расходы «Газпрома» на добычу его газа.

«Они по-прежнему составляют 2-3 доллара на миллион британских тепловых единиц. Это тот самый газ по 50 долларов, о котором мечтала Украина. То есть у «Газпрома» есть подушка, которая им спокойно используется. Поэтому он может, не уходя в убыточность, как это делали сланцевики, продолжать строить газопроводы и газифицировать регионы России», — сказал Анпилогов.

Напомним, что после прихода к власти на Украине в 2004 году Виктора Ющенко был разорван льготный контракт с «Газпромом» на поставку газа по цене 50 долларов за тысячу кубометров.

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