25.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина на пороге потери атомной энергетики- Мураев

На Украине сложилась катастрофическая ситуация в области атомной энергетики — за последние годы АЭС не проходили никакую модернизацию и лишь откладывали регламентные работы.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной Рады Евгений Мураев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, страна может потерять эту отрасль уже в ближайшее время, а если Украину возьмут в ЕС, то ей придется закрыть все свои ТЭС и перейти к экспорту электроэнергии по европейским ценам.

«Мы сейчас получим строительство могильника (ядерных отходов, — Ред.) на нашей территории. У нас вообще катастрофическая ситуация в атомной энергетике. Уже давно продлеваются регламенты, не проводятся никакие работы. И это в ближайшие 5-10 лет, действительно, очень больно ударит по нашей промышленности. В отличие от 13-го года, когда мы экспортировали огромное количество электроэнергии, на сегодняшний день мы стоим на пороге того момента, когда нам придется ее покупать по европейским ценам, потому что ни МАГАТЭ, ни все остальные не продлят нам регламенты и не разрешат работать всему тому, что было построено в советское время. Это требует модернизации… А если мы еще войдем в Европейский Союз, то все наши ТЭСы, которые тоже вырабатывают электроэнергию, будут не проходить по качеству и вреду окружающей среде. Мы фактически сейчас на пороге потери целой отрасли», — заявил Мураев.