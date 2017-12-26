 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
26.12.2017, Москва, Елена Острякова
  2 279 просмотров
Политика, Россия, Украина

Украина: На смену «партии войны» готовят не менее антирусскую «партию мира»


Партию войны на Украине собираются заменить на мнимую партию мира, которая будет лицемерно заявлять о желании наладить отношения с Россией. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила экс-нардеп Украины Елена Бондаренко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«На смену партии войны, которую будут сливать, готовят циничную и более изощренную якобы партию мира, которая будет не менее кровожадна, чем те, кто с этой арены уйдет. Здесь главное не пропустить шанс убить гидру национализма в Украине», — сказала Бондаренко.

К этому выводу ее подтолкнуло недавнее заявление Владимира Кличко о необходимости налаживать отношения с Россией, а также целая серия признаний майданных пропагандистов в том, что они четыре года врали украинцам.

«Украину надо рассматривать как плацдарм и экспериментальную лабораторию того, что собираются сделать с россиянами. У Украины оказался более низкий иммунитет по отношению к иностранному вмешательству. Последние четыре года каждый украинец хлебает глубокой ложкой то, что называется отсутствие независимости. В Украине нет критического большинства, которое бы сказало: хватит», — сказала Бондаренко.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Декабрь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть