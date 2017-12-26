26.12.2017, Москва, Елена Острякова

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Украина: На смену «партии войны» готовят не менее антирусскую «партию мира»

Партию войны на Украине собираются заменить на мнимую партию мира, которая будет лицемерно заявлять о желании наладить отношения с Россией. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявила экс-нардеп Украины Елена Бондаренко.

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«На смену партии войны, которую будут сливать, готовят циничную и более изощренную якобы партию мира, которая будет не менее кровожадна, чем те, кто с этой арены уйдет. Здесь главное не пропустить шанс убить гидру национализма в Украине», — сказала Бондаренко.

К этому выводу ее подтолкнуло недавнее заявление Владимира Кличко о необходимости налаживать отношения с Россией, а также целая серия признаний майданных пропагандистов в том, что они четыре года врали украинцам.

«Украину надо рассматривать как плацдарм и экспериментальную лабораторию того, что собираются сделать с россиянами. У Украины оказался более низкий иммунитет по отношению к иностранному вмешательству. Последние четыре года каждый украинец хлебает глубокой ложкой то, что называется отсутствие независимости. В Украине нет критического большинства, которое бы сказало: хватит», — сказала Бондаренко.