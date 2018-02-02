02.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина начала зарабатывать на экспорте мохнатых шмелей в ЕС

За январь-сентябрь 2017 года Украина увеличила экспорт шмелей на 48%, или на 23,5 тонны до 73 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщила эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Дарья Гриценко.

В денежном выражении экспорт за указанный период был увеличен на 54% до 307,3 тыс. долларов.

«Экспорт шмелей за январь-сентябрь 2017 года составил 73 тонны или 307,3 тыс. долларов. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года в 2017 экспорт увеличился на 107,5 тыс. долларов (54%) или на 23,5 тонн (48%). Средняя стоимость 1 кг шмелей составляет 4,2 доллара», — сказала она.

При этом импорт шмелей за данный отчетный период сократился на 1% до 410,4 тыс. долларов (10,1 тонны) при средней стоимости 1 кг шмелей 40,6 доллара.

Гриценко отмечает, что 75% поставок шмелей приходится на Европу, в частности Польшу, и 25% — на страны СНГ, в том числе Россию.

Кроме того, Госпродпотребслужба и Федеральное агентство безопасности пищевой цепочки Бельгии согласовали форму международного ветеринарного сертификата на экспорт шмелей из Бельгии в Украину.

Шмели используются аграриями для естественного опыления сельхозкультур.