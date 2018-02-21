21.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

1 850 просмотров

Украина не смогла убедить МВФ продолжить кредитование

Визит в Киев технической миссии Международного валютного фонда с 12 по 16 февраля в целом был результативным, но договренность о продолжении сотрудничества так и не была достигнута.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк, которого цитирует УНИАН.

Я считаю, что эта миссия, этот визит был результативным», — заявил министр.

Он говорит, что обсуждалось несколько вопросов.

«По некоторым мы продвинулись достаточно активно. По некоторым, например, по антикоррупционному суду, по вопросу энергетики — энергетической реформы — есть определенный прогресс, но окончательной договоренности не было достигнуто», — признал Данилюк, выразив надежду, что сотрудничество с МВФ все же продолжится в дальнейшем.