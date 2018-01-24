24.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Россия, Украина, Энергетика

Украина невольно вложилась в строительство «Северного потока-2»


Своей махинацией с закупкой российского газа через фирмы-посредники и его реверс Украина оплачивает строительство «Северного потока-2», который в итоге оставит ее без транзита.

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Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил сенатор Франц Клинцевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам российского политика, новый европейский газопровод строит та же фирма, которая поставляет на Украину российский газ.

«Французская фирма, которая строит «Северный поток-2», против которого вы крайне агрессивно настроены, она же поставляет русский газ вам, но якобы европейский, а не российский. При этом вы платите на одну треть больше, чем он стоит. По большому счету французской фирме вы оплачиваете строительство нашего «Северного потока-2», — обратил внимание Клинцевич.

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