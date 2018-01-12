 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина

Украина обломалась с «деоккупацией» Донбасса


Закон о так называемой «реинтеграции Донбасса», в котором регион признается оккупированным Россией, не будет принят Верховной Радой.

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Такое мнение на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал украинский политолог Алексей Якубин, отметивший, что данный документ, который он назвал «законом о дезинтеграции»,возможно, будет рассмотрен 16 января на заседании парламента.

«Скорее всего, он будет снят под разными предлогами. Уже Порошенко заявил, что внесли слишком много изменений, и законопроект стал отличаться от выдвигаемой президентом идеи. И в «Народном фронте» стали говорить, что есть некоторые пункты, противоречащие многим вопросам», — обратил внимание эксперт.

Он также добавил, что законопроект не был согласован с западными партнерами Украины.

«Об этом не стоит забывать, потому что многие пункты действительно противоречат минским соглашениям. Это и пункт об «оккупированных территориях» —  в минских соглашениях все-таки речь идет о неподконтрольных территориях. Не решаются вопросы социальных прав. Так что, скорее всего, законопроект будет снят», — прогнозирует Якубин.

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