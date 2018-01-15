15.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Украина обрубила последний канал связи с республиками Донбасса

Из-за диверсии украинской ДРГ, которая была осуществлена в минувший четверг, был разрушен последний магистральный канал связи «МТС-Украина», обеспечивавший связь с республиками Донбасса. На данный момент восстановление работы мобильного оператора не представляется возможным.

Такую информацию во время брифинга сообщил министр связи ДНР Виктор Яценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он констатировал, что в Республике с четверга не работает оператор сотовой связи «МТС-Украина» (сейчас более известный как Vodafone).

«Он не работает по причине обрыва последнего канала связи, который соединял базу данных абонентов HLR, располагаемую в Харькове, и коммутационное оборудование, которое располагается в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. Исторически они запитывались через восемь независимых магистральных каналов связи. Два из них шли через Счастье, один – через Стаханов, один – через Первомайск, два через Горловку, один в сторону Артёмовска, один в сторону Ждановска, один с Еленовки, и один канал шёл на Волноваху», – заявил Виктор Яценко.

Министр связи ДНР подчеркнул, что из-за диверсии ВСУ, которая была совершена в минувший четверг, был разрушен последний магистральный канал связи:

«Тот канал, который в минувший четверг был оборван, был последним магистральным каналом, который был разрушен со стороны неконтролируемой территории Донецкой Народной Республикой, то есть, под контролем ВСУ».

Виктор Яценко отметил, что у работников министерства связи ДНР на данный момент нет возможности выехать на место аварии для того, чтобы ликвидировать поломку.

«До этого на протяжении трёх лет все аварии и поломки, восстановительные работы, подача ГСМ для нужд генераторов, чтобы связь в регионе продолжала работать и оператор Vodafone, осуществлялось министерством связи ДНР», – подытожил Яценко.