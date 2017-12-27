 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
27.12.2017, Донецк, Николай Кузнецов
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Вооруженные силы, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Скандал, Украина

Украина обстреляла поселок на Донбассе рядом с местом обмена военнопленными


Украинские военные пытались сорвать обмен пленными. Для этого они обстреляли прилегающий к месту обмена посёлок.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская сторона, воспользовавшись тем, что мировая общественность отвлеклась на проходящий обмен военнопленными между ЛДНР и Украиной, обстреляла населённый пункт Доломитное. Обстрел вёлся из АГС и стрелкового вооружения.

Хотелось бы отметить, что был произведён обстрел района населённого пункта, именно вблизи которого должен пройти обмен пленными», − сообщили в МО ДНР.

В Министерстве обороны отметили, что данный обстрел был произведён с целью спровоцировать ВС ДНР на ответный огонь. Военнослужащие армии ДНР не поддались на провокацию, и сохраняли режим прекращения огня.

Также в МО ДНР отметили, что основной целью был срыв обмена военнопленными:

«Такие действия Украины мы связываем только с настойчивым желанием сорвать режим обмена, которого так долго добивалась наша Республика», − подытожили в оборонном ведомстве.

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