 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
19.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Вооруженные силы, Крым, Политика, Пропаганда, Украина

Украина обвинила РФ в обстрелах… Крыма


В законе о так называемой «реинтеграции Донбасса», принятом вчера Верховной Радой, фигурирует российский Крым.

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Об этом в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Удивительным, но вполне в духе украинского парламентаризма выглядит постоянное упоминание Крыма в документе, несмотря на то что в самом названии четко прописано, что новый закон регулирует государственную политику относительно Донбасса. После этого неудивительными выглядят пассажи, связанные с обвинениями России в «систематическом несоблюдении режима прекращения огня и продолжающихся обстрелах гражданских объектов и инфраструктуры»… и это в том числе относительно Крыма», — обращает внимание политолог.

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