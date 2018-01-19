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Украина обвинила РФ в обстрелах… Крыма
В законе о так называемой «реинтеграции Донбасса», принятом вчера Верховной Радой, фигурирует российский Крым.
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Об этом в «Известиях» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
«Удивительным, но вполне в духе украинского парламентаризма выглядит постоянное упоминание Крыма в документе, несмотря на то что в самом названии четко прописано, что новый закон регулирует государственную политику относительно Донбасса. После этого неудивительными выглядят пассажи, связанные с обвинениями России в «систематическом несоблюдении режима прекращения огня и продолжающихся обстрелах гражданских объектов и инфраструктуры»… и это в том числе относительно Крыма», — обращает внимание политолог.
Метки: "реинтеграция Донбасса", Денис Денисов
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