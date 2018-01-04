04.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Украина объявила войну известным мировым брендам
Украина сделает все возможное, чтобы случаи, подобные поставками турбин Siemens на территорию Крыма, никогда более не повторилось.
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Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я считаю, что это стало грустным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. Даже сейчас есть компании, например, Volkswagen и Adidas, которые позволяют своим розничным продавцам приравнивать Крым к территории РФ. Безусловно, мы их «достанем», причём не только политическим путём, но ещё и юридическим», – пригрозил Климкин.
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13:41 4 январяУкраинцы не пустили в Крым автора хита Бориса Моисеева
13:30 4 январяВ Киеве признали, что «Северный поток-2» превращает украинскую ГТС в металлолом
11:12 4 январяУкраина лишь наращивает зависимость от российского газа
10:31 4 январяОборонное ведомство РФ уличило «Коммерсант» в тиражировании фейков
9:51 4 январяНачался массовый исход украинцев в Россию
20:24 3 январяЛитва требует, чтобы Россия изменила свою позицию по Украине
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