04.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украина объявила войну известным мировым брендам

Украина сделает все возможное, чтобы случаи, подобные поставками турбин Siemens на территорию Крыма, никогда более не повторилось.

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Об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что это стало грустным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса. Даже сейчас есть компании, например, Volkswagen и Adidas, которые позволяют своим розничным продавцам приравнивать Крым к территории РФ. Безусловно, мы их «достанем», причём не только политическим путём, но ещё и юридическим», – пригрозил Климкин.