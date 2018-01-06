06.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина объявит годы СССР «оккупацией», но от территорий не откажется

Находящиеся у власти украинские националисты хотят официально признать годы нахождения республики в составе СССР — оккупацией и провозгласить страну правопреемницей Украинской Народной Республики. Об этом в эфире 5 канала заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, при этом, никто не будет отказываться от территориальных приобретений, сделанных Украиной в советские годы.

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«Очевидно, что никто не будет переголосовывать Акт провозглашения независимости 1991-го года, но неимоверно важно, чтобы делались какие-то политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17-21 годов до современного государства…

Очевидно, что нужны законодательные инициативы, которые бы четко зафиксировали правопреемственность нынешней Украины традиций Украинской Народной Республики… Это масштабная информационная работа, которую нужно усиливать, это будет формировать преемственность нынешней Украины к УНР, это будет очерчивать, чем был советский период. В конце концов, в политическом поле уже звучат те тезисы, которые уже давно звучат на исторической почве. Речь идет о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — заявил Вятрович.