09.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина официально признала потерю $3 млрд в год от блокады Донбасса

Из-за блокады Донбасса, организованной националистами и позже узаконенной властью, Украина потеряла три миллиарда долларов в год в виде доходов. Об этом в эфире телеканала 112 заявил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекратили полностью перемещение товаров из предприятий, которые находятся на неконтролируемых территориях, в связи с чем Украина потеряла до 1% ВВП, до трех миллиардов долларов платежного баланса, то есть на три миллиарда долларов стало меньше поступать валюты в Украину в связи с тем, что мы больше не осуществляем экспорт товаров, которые находятся на оккупированной территории», — сказал Винник.