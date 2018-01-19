19.01.2018

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Украина оказалась абсолютным лидером Европы по нарушению прав человека

По числу обращений в Европейский суд по правам человека пальму первенства прочно удерживают граждане Украины.

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Об этом в интервью «Российской газете» рассказал постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский.

«На слуху у многих — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), его решения, особенно по наиболее резонансным делам. Однако немногие знают, что по числу обращений в ЕСПЧ жители России находятся вовсе не на первом месте. В течение большей части 2017 года пальму первенства прочно удерживала Украина (23 процента дел). На контроле Комитета министров находится масса украинских дел, 12 тысяч из которых были переданы только в этом году. Постановления ЕСПЧ по ним Киев выполнять не спешит», отметил Солтановский.

По его словам, «существует значительный нереализованный потенциал в плане рассмотрения в ЕСПЧ исков о военных преступлениях украинских властей на востоке страны, о дискриминации русскоязычных граждан Украины и прибалтийских стран, о системных нарушениях прав русских родителей в рамках так называемой «европейской ювенальной юстиции».