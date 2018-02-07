07.02.2018, Славянск, Владимир Гладков

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Украина оказалась злой мачехой: Беженцы возвращаются в ЛДНР

Переселенцы покидают контролируемые украинской армией территории Донбасса и возвращаются в ЛДНР из-за безработицы и непомерных цен на аренду жилья.

Об этом сообщается в сюжете украинского телеканала «С-Плюс».

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«Донетчина страдает от недостатка рабочих мест. Об этом свидетельствуют исследования Института социологии НАН Украины и фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива», – констатируют телевизионщики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Согласно результатам этих исследований, более 57 процентов опрошенных в подконтрольных Киеву районах Донбасса считают самой острой проблемой именно безработицу. Международная организация миграции ООН также привела неутешительную для Украины статистику:

«70 процентов переселенцев вынуждены возвращаться в ОРДЛО (ЛНР и ДНР – авт.) из-за нехватки средств на аренду жилья и невозможность найти работу».

Несмотря на официальные данные Государственного управления статистики Украины, согласно которым за прошлый год количество безработных уменьшилось, эта проблема для большинства жителей Донбасса остаётся первоочередной.