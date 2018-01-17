17.01.2018, Москва, Анастасия Самойлова

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Украина окончательно потеряла свой шанс на инвестиции Запада

От Украины в 2013 году страны Европы ожидали того, что страна за несколько месяцев полностью переориентируется на западный рынок и за бесценок продаст своё имущество, однако этого не вышло в виду сложных проблем, которые царят внутри самой Украины.

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Об этом во время беседы на youtube-канале «Politics Global» рассказал немецкий политолог Александр Рар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«От Украины ожидалось одно. После всех тех прекрасных красивых картинок «Майдан-1» в 2004-м, «Майдан-2» в 2013-2014-х, от которых ожидалось, что сейчас Украина при западной помощи за несколько месяце выстроит демократию. Не получилось. Большая проблема заключается в том, как мне кажется, что Украина упустила шанс резко открыть свой рынок для западных инвестиций. С точки зрения самой Украины нужно было предоставлять привилегии западным фирмам и банкам, которые бы туда вошли, скупили бы у олигархов всё, что они не хотели продавать. Таким образом, Украина стала бы гораздо ближе к европейским нормам и законодательству, чем она есть сейчас», – уверен политолог.

По его мнению, данный факт для политиков Европы не остаётся незамеченным.

«Это в Европе видят. Но в большинстве случаев Украина рассматривалась как страна, которая где-то была частью России, потом отошла. Помню, когда произошла история с Крымом, многие европейцы удивлялись тому факту, что полуостров был украинским, а не русским», — добавил Рар