10.01.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина оружие у США возьмет, но воевать не станет

Политолог Алексей Мухин считает, что руководство Украины не решится обострять конфликт в Донбассе.

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Об этом он заявил в эфире радио «Вести ФМ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинское руководство вряд ли будет выводить ситуацию на военную эскалацию. Потому что эскалация чревата расширением ЛДНР до естественных административных границ», — сказал Мухин.

При этом он полагает, что Украина не станет отказываться от американских поставок летального оружия.

«Им нужны деньги. Поэтому та военная помощь, которая сейчас оказывается Украине США, Канадой и другими, окончится тем же, чем раньше оканчивалась любая гуманитарная помощь, — украинцы ее продадут. Поэтому американские инструкторы и не хотят отдавать это оружие под контроль ВСУ. Они знают, что этого оружия завтра не будет. Заказчики уже найдены», — сказал Мухин.