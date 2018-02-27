27.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Экономика коллапса, Энергетика

Украина остается без атомной энергетики


Украинский энергетический сектор оказался перед лицом серьезных проблем и вызовов, чреватых для страны самыми серьезными последствиями.

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Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас очень серьезные проблемы в энергетике, будут вываливаться целые энергоблоки, например, атомных электростанций. Если мы не будем их модернизировать или не будем строить новые, или не будем создавать кластер альтернативной энергетики, то мы просто окажемся без энергетики в условиях, когда весь мир будет переходить на электромобили, на интернет-вещи и так далее», — заявил Романенко.

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