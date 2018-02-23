23.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина отказалась возврашать ЕС выделенные, но неосвоенные деньги на модернизщацию КПП

Украина не будет возвращать Европейскому союзу 8 млн евро, которые она не смогла использовать для реализации шести проектов по модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом журналистам сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает Правительственный портал.

«Это случилось из-за того, что Украина не смогла и на уровне Государственной фискальной службы, и на уровне местных органов власти выполнить свои обязательства по этим проектам. Украина не должна возвращать 8 млн евро. Есть другие механизмы, каким образом ЕС сможет недодать эти средства Украине в будущих программах. Подозреваю, что именно таким образом и будут разворачиваться события по средствам, которые не эффективно использованы в Украине», — отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, практически все проекты по КПП были начаты в 2012-2013 годах.

«Хочу подчеркнуть, что эти проекты не начались в течение двух-трех последних лет. Эти проекты тянутся еще с предыдущей программы финансирования ЕС. Начались в 2012-13 годах. Уже сразу на тех этапах было осуществлено много злоупотреблений…Нам не удалось договориться о том, чтобы эти проекты были продолжены. Вместе с тем, мы можем вести разговор с ЕС о начале новой программы приграничного сотрудничества из-за увеличения украинского экспорта в ЕС, из-за того, что транзит увеличивается», — добавила Климпуш-Цинцадзе.