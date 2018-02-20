20.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина открывает ящик Пандоры

Украина, отказываясь от советского наследия, открывает путь к территориальным претензиям со стороны соседних государств.

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Об этом в эфире UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, УССР была одной из основательниц ООН и более весомым государством, чем та же УНР, правопреемниками которой сегодня хотят объявить страну нынешние руководители Украины.

«В пункте «А» — отказ Украины, постепенный, но целенаправленный, от наследия Украинской Советской Социалистической Республики, которая не просто республикой была, а протогосударственным национальным образованием, бывшее учредителем ООН. И в пункте «Б» — территориальные претензии соседей в связи с отказом Украины от этого статуса. Мы сейчас проходим промежуточные стадии.

Если мы не государство-продолжатель УССР, то к нам возникает много вопросов. При этом Польша, отказываясь от того, что она продолжатель Польской народной республики, социалистической, а она — продолжатель вот той Польши межвоенной, она, как раз, получает право задавать эти вопросы. А если мы — продолжатели УНР, то к нам еще больше вопросов. Но об этом никто не думает», — заявил Джангиров.