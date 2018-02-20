20.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Украина отметит годовщину Крымской весны массовыми рыданиями

Украина понимает, что потеряла Крым безвозвратно. Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

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«По моей информации, в этому году к празднованию 4 лет без Крыма украинские власти подходят обстоятельно – планируются пресс-конференции, выступления на радиостанциях и телевидении, масса тематических мероприятий. Которые никому особо не интересны, так же как не вызвало интереса выступление Порошенко в Мюнхене», — сказал Белик.

Он прогнозирует, что в украинских СМИ будут устроены «массовые рыдания», «запевалами» в которых выступят «политические беженцы», а солировать будут лидеры запрещенного в РФ Меджлиса.

«Очень хотелось бы кроме «плача Ярославны» услышать на этих выступлениях информацию о том, как развивается полуостров, сколько денег вкладывается в восстановление инфраструктуры полуострова. О Крымском мосте, который уже почти достроен, о двух огромных электростанциях, которые появились за время, которые украинские политики называют аннексией», — отметил политик.

Он предлагает тем, кто сейчас в Киеве пытается говорить от имени полуострова, вспомнить, как они радовались водной, продовольственной и энергетической блокадам Крыма.

«Очень плохо, что голос этих людей сегодня звучит громче, чем голос тех, кто умеет трезво оценивать сложившуюся ситуацию. Но, безусловно, уход бандеровской власти, захватившей Киев весной 2014 года — это вопрос времени, и наши народы снова будут едины, как столетия до этого», — подытожил Белик.