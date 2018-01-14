 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
14.01.2018, Луганск, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Украина

Украина отправляет в «АТО» людей с судимостями


В связи с тем, что условия нахождения в подразделениях ВСУ вызывают отказ военнослужащих продолжать службу в зоне «АТО», украинское командование вынуждено призывать граждан, имеющих судимость.

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Об этом во время брифинга сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 54 отдельной механизированной бригаде большинство личного состава контрактной службы отказываются продлевать контракт из-за некомпетентности командиров, буквально нищенским материальным обеспечением, нестабильным и неполным финансированием, неудовлетворительными условиями бытового обеспечения», – сказал Филипоненко.

В связи с этим украинское командование вынуждено срочно компенсировать кадровый голод в своих подразделениях.

«В целях восполнения возникающего некомплекта личного состава, украинским командованием принято решение призывать в ряды ВС граждан, имеющих судимость, а также лиц с низкой социальной ответственностью. В настоящее время уже начата работа по привлечению вышеуказанных категорий людей на военную службу. После призыва новый состав планируется отправить на передовые позиции в зону «АТО», – добавил представитель силового ведомства ЛНР.

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