14.01.2018, Луганск, Владимир Гладков

1 040 просмотров

Украина отправляет в «АТО» людей с судимостями

В связи с тем, что условия нахождения в подразделениях ВСУ вызывают отказ военнослужащих продолжать службу в зоне «АТО», украинское командование вынуждено призывать граждан, имеющих судимость.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 54 отдельной механизированной бригаде большинство личного состава контрактной службы отказываются продлевать контракт из-за некомпетентности командиров, буквально нищенским материальным обеспечением, нестабильным и неполным финансированием, неудовлетворительными условиями бытового обеспечения», – сказал Филипоненко.

В связи с этим украинское командование вынуждено срочно компенсировать кадровый голод в своих подразделениях.

«В целях восполнения возникающего некомплекта личного состава, украинским командованием принято решение призывать в ряды ВС граждан, имеющих судимость, а также лиц с низкой социальной ответственностью. В настоящее время уже начата работа по привлечению вышеуказанных категорий людей на военную службу. После призыва новый состав планируется отправить на передовые позиции в зону «АТО», – добавил представитель силового ведомства ЛНР.