01.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина переходит к формированию военизированного авторитарного режима

Национальные дружины, появившиеся недавно на улицах Киева, — это спутники авторитарного режима, установившегося на Украине.

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Далее может произойти фашизация страны. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне сложно дать определение тому, что творится в организациях, которые создают национальные дружины, но то, что это инструмент всех авторитарных режимов, которые опираются на такие военизированные формирования из центра. Национальные дружины — это нелегальная власть, это говорит о том, что у нас формируется цивилизованный бюрократический, военизированный, авторитарный режим. Только у нас авторитет под сомнением, но механизм авторитарный. Будет ли фашизация — ну, покажет ближайшее время. Особенно, когда участники национальных дружин начнут заявлять о своей политической позиции», — сказал Ермолаев.