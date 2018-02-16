16.02.2018, Киев, Николай Кузнецов
  1 623 просмотров
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина

Украина планирует «дипломатической техникой» развалить Минские соглашения


Киевское руководство с помощью хитрых дипломатических шагов планирует подвергнуть ревизии договоренности, подписанные в Минске.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины, член радикальной партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Богдан Яременко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я как активный критик Минских договорённостей, не вижу нужды делать какие-либо заявления о выходе из них. Просто-напросто, мы можем сделать так, что они сами развалятся без этого, это всё дело дипломатической техники. Поэтому, я считаю, что в 2019-2020 годах как Украина, так и другие иностранные государства пересмотрят Минские соглашения. Досрочный пересмотр этих соглашений может произойти разве что в случае агрессивных шагов России», − заявил Яременко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть