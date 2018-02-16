16.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Украина планирует «дипломатической техникой» развалить Минские соглашения

Киевское руководство с помощью хитрых дипломатических шагов планирует подвергнуть ревизии договоренности, подписанные в Минске.

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Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» рассказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины, член радикальной партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Богдан Яременко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я как активный критик Минских договорённостей, не вижу нужды делать какие-либо заявления о выходе из них. Просто-напросто, мы можем сделать так, что они сами развалятся без этого, это всё дело дипломатической техники. Поэтому, я считаю, что в 2019-2020 годах как Украина, так и другие иностранные государства пересмотрят Минские соглашения. Досрочный пересмотр этих соглашений может произойти разве что в случае агрессивных шагов России», − заявил Яременко.