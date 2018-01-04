04.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина планирует нарастить экспорт электроэнергии в ЕС и Молдову

Экспорт электроэнергии из Украины в страны ЕС и Молдову планируется увеличить на 15-20% — до 5,855 млрд кВт-ч.

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Об этом свидетельствуют данные прогнозного баланса Министерства энергетики и угольной промышленности, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, поставки в направлении Венгрии, Словакии, Румынии с «энергоострова Бурштынской ТЭС» планируются в объеме 3,6 млрд кВт-ч, в направлении Польши — 1,2 млрд кВт-ч, в Молдову — 1,055 млрд кВт-ч.

Напомним, что по последним имующимся данным за 11 месяцев 2017 года Украина увеличила экспорт электроэнергии за рубеж более чем на треть. При этом стоимость поставок составила $221,9 млн. Импорт электроэнергии за этот период составил $2 млн.

Как сообщалось, по итогам 2016 года Украина увеличила валютную выручку от экспорта электроэнергии на 1,3%, до $152 млн.