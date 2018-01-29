29.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Демография, Общество, Скандал, Украина

Украина планирует перевыполнить могильный прогноз ООН


Только за последние три года «радикальных реформ», проведенных нынешней властью, население Украины сократилось на полмиллиона человек.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил телеведущий Вячеслав Пиховшек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Согласно прогнозу, население Украины к 2050 году уменьшится на 17% — до 36 миллионов 400 тысяч человек, а уже в 2100-м оно может составить всего 28 миллионов 200 тысяч человек. Я уверен, что этот прогноз ООН будет выполнен в более сжатые сроки и даже перевыполнен. Вот данные Госкомстата, обнародованные 18 марта 2015-го года. Согласно этим данным, только за 2014- 2015 год численность населения Украины сократилось на 146 тысяч 395 человек. Считайте, что с карты Украины за 2014- 2015 год пропали такие крупные города, как Никополь или Бердянск», — сообщил журнлаист.

Он добавил, что в 2016 году украинские демографические показатели ухудшились, что подтверждают данные Госкомстата.

«В первой колонке этого сообщения находим обобщающую информацию: нас, граждан Украины, стало меньше на 186 тысяч 592 человека. Только за один единственный год пропал такой город крупный, как Краматорск. Если считать потери в человеческих судьбах за два года с 2014 по 2016 год, то считайте, что с карты Украины пропал такой город как Винница. Идем дальше и слушаем информацию о небоевых потерях за 2017 год… численность населения Украины без учета неподконтрольных территорий сократилась почти на 180 тысяч человек. Итого, за весь период начала Яценюком, Порошенко и Гройсманом радикальных рыночных реформ мы потеряли около полумиллиона народа мертвыми», — заявил Пиховшек.

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