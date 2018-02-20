20.02.2018, Киев, Николай Кузнецов

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Украина планирует поиметь с бывшей команды Януковича 6 млрд долларов

Генеральная прокуратура Украины в лице Юрия Луценко наложила арест на имущество подозреваемых в деле о расстреле т. н. «небесной сотни» на общую сумму 6 млрд долларов.

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Об этом на канале «Радио Свобода» заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Также в суде будет рассматриваться дело Клименко и причастных к нему 46-ти лиц, из которых 27-ми вынесено очное подозрение. В этом деле ясно видно, в чём смысл заочного осуждения. Смысл в том, что мы наложили арест на имущество подсудимых общей стоимостью 6 млрд долларов. Если суд вынесет обвинительный приговор, то их имущество перейдёт в собственность Украины», − заявил Луценко.