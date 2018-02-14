14.02.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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Украина под игом дракона

Молодой человек, вас интересует, как мы чувствуем себя в такой европейской и свободной Одессе, я уж не говорю обо всей Украине? И я вам отвечу: как у Вильяма нашего Шекспира за пазухой!

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Помните, он называл весь мир театром, а людей в нем – актерами. И таки был прав. Украина превратилась в жуткие подмостки очередной постановки «Дракона» Евгения Шварца. Постановки, где по прихоти режиссера, сцены злодейств старого и мерзкого ящера растянулись на годы, а доблестный рыцарь-освободитель Ланселот все не может отсечь головы чудовища. Да и вообще, казенная пропаганда внушает гражданам страны, что дракон-то и есть наш благодетель и защитник. Дескать, спас он нас от преступной Панды, которая грабила и угнетала, да еще и попыталась не пустить в вожделенную и ждущую нас с распростертыми объятиями Европу. А теперь, защищает от… нет, не цыган, как у Шварца. От доброй половины нас же, имеющих наглость говорить на своем языке, молиться в церквях веры отцов и дедов и просто претендующих на собственное, а не навязанное, чужое обличье и исконные традиции. И вообще – не чтущих драконьи заветы Петлюры с Бандерой.

Одни – восстали и сражаются за право быть собой, не желая жить на коленях и преклоняться перед змеем поганым. Другие – вынужденно терпят иго дракона и его отродий, возомнивших себя хозяевами всего – и остатков былого благосостояния, и жизней мирных жителей. Нам вбивают в головы сомнительную «мудрость» шварцевских трусливых обывателей: нет, громадяне, единственный способ победить дракона – это завести своего! Этакое внедрение в души стокгольмского синдрома в масштабах целой страны. Синдрома навязываемого насилием физическим и психологическим преклонении, а то и любви к поработителям и кровопийцам…

И у этого дракона, довлеющего над Украиной три головы.

Одна, самая коварная и могучая. Сидит далеко за морем-океаном, и управляет другой, захватившей Киев. Матерь городов русских, ставшую мачехой для своей страны. И эта голова безнаказанно и люто грабит нас, а непокорных, а то и просто подвернувшихся под руку – убивает. Зубами третьей головы – и армии, беззаконно воюющей против части своих же вчерашних сограждан, и всяческих банд «патриотов». Терроризирующих не только инакомыслящих, объявленных «сепаратистами», но и просто мирных жителей, имеющих несчастье еще чем-то владеть и чего-то требовать по старой памяти о временах, когда закон еще порой работал и защищал, а не только прислуживал власть имущим.

И, горе тому, кто посмел хоть как-то воспротивиться этому. Подло убивают руками «активистов» тех, кто посмел поднять свой голос за правду, как Олесь Бузина. Бросают в тюрьмы по заведомо облыжным обвинениям честных журналистов, как нашего товарища Василия Муравицкого. А зачастую, жертвами третьей головы дракона, её зубов, превратившихся в безумных и лишенных всего людского, становятся случайные люди, сохранившие элементарное людское достоинство.

Вы конечно уже слышали о том, как в минувшую субботу в Киеве на остановке маршрутки, «ветеран АТО» средь бела дня зарезал мужчину, посмевшего сделать ему замечание. Еще бы, «защитник», пытавшийся растолкать очередь и пролезть в автобус, получил отпор. И – купив в ближайшем магазине кухонный нож, подло, по-шакальи, вогнал его в спину 35-летнему Руслану Юрченко. Бывшему шеф-повару одесского ресторана «Купер». Отцу двоих детей. Доброму и справедливому человеку. Спортсмену, занимавшемуся боевыми искусствами и при желании, имевшему полную возможность уложить наглеца на месте.

Убийца, младший лейтенант 72-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Балабуха, был задержан полицией и не отпирался. Но, Бог мой, какой вой поднялся в соцсетях! Его сослуживцы пишут о нем, как о «тишайшем и милейшем человеке». Дескать, что же надо было сказать ему, чтобы он расчетливо и подло убил человека! И это немудрено, ведь привыкшие к полной безнаказанности и негласному праву убивать, насиловать и мародерствовать, они возомнили себя «сверхчеловеками», перед которыми все должны падать ниц. А слова в стиле «мы вас туда не посылали» для них оскорбительны. Правда, она ведь глаза колет. Тем паче, убивший – контрактник, то есть – тот, кто выбрал долю профессионального убийцы своих сограждан сознательно. И то, что он, как и многие его собратья по обагренному братской кровью оружию, попав в тыл, повел себя как привык вести в «зоне АТО», не редкость в нынешней Украине. Ведь даже военный прокурор Матиос возопил – где же психологическая служба реабилитации «ветеранов»?! И тем самым, невольно подтвердил слова бывшего военного психиатра МО Украины Олега Друзя, еще полгода тому назад сказавшего: 93 % «ветеранов АТО» представляют угрозу для общества и подлежат лечению после участия в боевых действиях.

Профессиональные психологи и психотерапевты, работавшие с этой публикой, в ужасе: даже нормальные молодые парни, попавшие в ад гражданской войны, возвращаются оттуда с тяжелейшими последствиями для психики. А что говорить о тех, кто, как Балабуха, сознательно выбрали удел карателей? Были ли они изначально социально адаптированными членами общества? Или – нашли выход своим изначально темным наклонностям и зверским инстинктам в братоубийстве и насилии над мирными жителями?! Причем, речь идет не о психических заболеваниях, но о прирожденной и воспитанной пропагандой социопатии и ксенофобии, которая неизбежно реализуется не только на фронте, но и в тылу.

В одном из пригородных сел под Одессой рассказывают такую печальную историю. Жил там молодой парень. Наркоманил, жизни не давал односельчанам. А началась война на Донбассе – добровольно пошел воевать. Вернулся на родину в цинковом гробу. И теперь – одна из улиц селения носит имя того, кто при жизни был его позором. Как вы понимаете, отнюдь не по инициативе тех. кто знал ему цену.

Те же, кто вернулись живыми, как минимум, не могут вписаться в мирную жизнь. Сохранившие остатки совести видят, мягко скажем, неодобрительное отношение большинства нормальных людей к себе, и порой кончают жизнь самоубийством. Суициды в этой среде – дело частое. Другие же, привыкнув к легкой добыче и насилию, как средству решения всех проблем, начинают, кто грабить, а кто и убивать. К тому же, иные из них стали на войне законченными наркоманами. Кстати, киевский убийца, по словам свидетелей, находился в состоянии, весьма напоминавшем наркотическое опьянение. Но подтвердит ли это наша сговорчивая и запуганная экспертиза? И жертвами этих «героев» порой становятся члены их же семей. Или случайные люди, посмевшие, как Руслан Юрченко, воспротивится наглости «борца за нашу спокойную и мирную жизнь».

Печально и страшно то, что души иных наших сограждан изувечены националистическим психозом и зомбирующей пропагандой дракона. Именно эти люди вопят: «правильно сделал, пусть эти бытовые сепаратисты боятся!». Еще бы, ведь выяснилось, что покойный Руслан Юрченко еще и был одним из тех. кто отстаивал киевскую Десятинную церковь от раскольников и бандеровцев, требовавших снести православный храм!

И не хотят они понять, что рядом с ними и с нами бродят тысячи опасных убийц, уже хлебнувших крови, и они не будут разбирать, кого унизить, а кого, в лучшем случае ограбить. Или убить из корысти или неутоленной злобы и разочарования. Бумеранг гражданской войны страшен, и уже киевский дракон далеко не всегда может совладать со своей буйной третьей головой и ее ядовитыми зубами. Достаточно вспомнить суд над насильниками из «добробата Айдар», которых буквально отбивали в зале суда их «побратимы». А страна наводнена оружием и боеприпасами, привезенными с войны. И цена человеческой жизни ныне не дороже патрона или гранаты.

Рано или поздно, головы дракона будут отрублены, и затянувшийся кровавый спектакль закончится без аплодисментов и цветов. И тогда – предстоит самая тяжкая работа для освободителей. Долгое лечение ущербных душ, исковерканных змеем. Тех, кого еще можно будет спасти и сделать людьми. Но доживут до этого не все. Как Руслан Юрченко, которого сегодня хоронили.