22.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина подговаривает европейцев бойкотировать ЧМ-2018 в России

Украина ведет переговоры с футбольными федерациями и фанатскими организациями о возможности бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится 2018 года в России.

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Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы беседуем с различными федерациями… Мы также говорим, могу сказать, с различными организациями фанатов о том, как они могут поднимать различные политические вопросы, бойкотируя этот чемпионат или четко выражая свою позицию во время пребывания в России», — сказал Климкин.

Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила не транслировать жеребьевку группового этапа чемпионата мира по футболу.