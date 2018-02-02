02.02.2018
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Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Украина

Украина подтвердила, что является приверженкой террористических методов ведения войны


Физическое уничтожение руководства республик Донбасса является главной задачей украинских диверсионно-разведывательных групп.

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Об этом «ПолитНавигатору» заявил экс-спикер парламента ЛНР Алексей Карякин, комментируя вчерашний обстрел министерства обороны ДНР из минометов.

«Украина остается приверженицей террористических методов ведения войны и продолжает подло подкладывать всевозможные взрывные устройства и обстреливать в тылу. Диверсионные группы действительно действуют, им, как и раньше, поставлена задача ликвидировать основных руководителей республик», — сказал Карякин.

Он отметил, что при этом безопасность мирного населения республик украинские спецслужбы не волнует.

«Украина не брезгует никакими методами, в том числе, и террористическими. Подрыв – это общественно опасное мероприятие, могут пострадать гражданские. Это проявление истинного лица порошенковского режима», — резюмировал Карякин

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