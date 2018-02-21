21.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Украина погрузилась в тотальный хаос

Всего за четыре постмайданных года Украина превратилась в страну, где царит диктатура толпы.

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Такое мнение в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» высказала военкор Александр Коц, напомнивший о двух последних нападениях на офис Россотрудничества в Киева.

«Всё это происходило в рамках акции «Смерть России», приуроченной к восхождению на небеса «небесной сотни». Всё это было под пристальным наблюдением полиции, которая сейчас предпочитает не вмешиваться во всю эту вакханалию. Всё это вызывает большие сомнения в самой Украине как в стране, приверженной каким-то европейским демократическим ценностям», — сказал Коц.

Он обратил внимание, что украинская полиция пытается помешать нациналистам, когда те идут на штурм отделений «Альфа-банка», но при этом не препятствует во время погромов российских дипломатических миссий.

«Можно сказать, что сейчас на Украине царит диктатура толпы и диктатура улицы, диктующая свои условия властям, которые просто не могут её обуздать. Яркие примеры этому – это стрельба по полицейскому в здании суда в Киеве. В итоге судья просто отпустил этого человека на поруки после того, как националисты из С14 попытались прорваться в здание. Это и нападения на храмы Московского Патриархата, тот же Десятинный монастырь, который сейчас хотят снести националисты, всё это происходит под бдительным надзором полиции, которая просто не вмешивается ни во что.

За четыре года в результате диктатуры толпы и улицы Украина пришла к разгулу национализма на улицах страны», — убежден журналист.