30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина получила хлесткую пощечину от Беларуси: считаете себя Европой, а медицина, как в Африке

Ситуация, когда в европейской стране от кори умирают люди, является нонсенсом., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом, комментируя вспышку кори в Украине, сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь Инна Карабан, сообщает информагентство Naviny.by.

“У нас ситуация по кори очень благополучная, и привозные случаи не получают распространения только потому, что высокий уровень охвата населения прививками — 98-99%”, — отметила она.

Инна Карабан уточнила, что есть родители, которые отказываются от вакцинации детей, но это единичные случаи.

“Всех сейчас волнует ситуация, которая складывается в Украине в связи со вспышкой кори, в том числе с летальным исходом. Вообще это нонсенс для европейской страны, когда от кори умирают дети и взрослые”, — отметила она.

Для граждан Беларуси, которые планируют путешествие в Украину, а также для профилактики кори эпидемиолог посоветовала обратиться в поликлинику, чтобы уточнить наличие необходимых прививок или сдать анализ крови на титры антител.

Напомним, с начала 2018 года на Украине заболело корью больше 3 тысяч человек, три человека умерли от кори, среди них двое детей. Между тем Минздрав прогнозирует, что самое страшное еще впереди и ожидает новую вспышку болезни с марте этого года.