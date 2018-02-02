02.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Скандал, Украина

Украина получила мощнейший удар по евроинтеграционному курсу


И Польша, и Украина пытаются разыгрывать историческую националистическую карту, но позиции Варшавы выглядят более прочными, чем Киева.

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Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Варшава, как и Киев, разыгрывает историческую и национальную карту. При этом позиции Польши сильнее, так как на ее территории проживает больше украинцев, чем поляков на Украине. Фактически был нанесен сильный удар по курсу Киева на вступление в Евросоюз. Стало очевидно, что с Бандерой попасть туда не получится», — сказал политолог.

Тем не менее, по его словам, сменить курс за год до президентских и парламентских выборов украинской власти не удастся.

«Если Порошенко попытается отказаться от украинского национализма, он потеряет правых, свою единственную электоральную опору, и политическая система рухнет. В связи с этим президент может попытаться лишь ограничить националистические высказывания представителей правящей элиты страны. В свою очередь, поляки будут продолжать наращивать свое давление на Украину, в частности потребуют через ООН и другие международные организации законодательно запретить организации украинских националистов, симпатизирующие Степану Бандере. Итогом противостояния станет замораживание польско-украинских дипломатических отношений», — прогнозирует Бортник.

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