28.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

4 033 просмотров

Украина попробует подгадить России накануне чемпионата мира по футболу

Киев наверняка попытается повернуть ситуацию так, чтобы выставить Россию в невыгодном свете перед выборами президента 18 марта, а также чемпионатом мира по футболу, который стартует в РФ 14 июня.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Такое мнение в интервью «Известиям» высказал председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«О провокационном характере политики Украины в отношении России говорят не только многие эксперты, но и политики высокого мирового уровня. Это можно связывать не только с выборами в России и чемпионатом мира, но и с подготовкой к внутриукраинским выборам. Ведь удержаться у власти они могут только на радикальных настроениях и заигрываниях. Этот закон включил в себя массу призывов и лозунгов радикально настроенной части населения», — заявил Пушилин.

Отмечается, что подобный сценарий уже использовался во время Олимпийских игр в 2014 году в Сочи, когда за день до церемонии закрытия в Киеве был свергнут президент страны Виктор Янукович. А еще раньше, в 2008 году, во время проходившей в Китае Олимпийских игр тогдашний глава Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Южной Осетии, пытаясь выставить Россию «агрессором» перед всем миром.

При этом Пушилин говорит, что вооруженные силы республики готовы к отражению наступления ВСУ, поскольку за время конфликта донбасские военные из отрядов ополчения превратились в полноценную армию.

«Донбасс сталкивается с провокациями уже давно. Мы всячески стараемся избежать такого сценария, поскольку будет огромное число жертв с обеих сторон. Но при этом мы готовы отразить наступательные действия Киева», — предупредил Пушилин.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», стало известно, какие провокации готовит Украина на российских стадионах.

Читайте также: Министр спорта Украины в бессильной злобе закатил антироссийскую истерику.