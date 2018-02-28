28.02.2018, Минск, Анастасия Самойлова

4 246 просмотров

Украина пошла против Германии на переговорах в Минске

Украинская делегация на переговорах в Минске ожидаемо стала саботировать работу по ранее утвержденной «формуле Штайнмайера», которая подразумевает одновременное принятие Верховной Радой во втором чтении поправок в Конституцию об особом статусе Донбасса и проведение там местных выборов, результаты которых бы признал Киев.

Об этом сообщила исполняющая обязанности МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Повестка группы была утверждена всеми участниками, в том числе и Украиной, а первый и основной вопрос в этой повестке – Формула Штайнмайера. Вызывают опасения сегодняшние заявления украинской стороны о том, что, работая в Нормандском формате по формуле Штайнмайера, они вносят некие предложения к ней. И это несмотря на то, что её положения дважды одобрены Нормандским форматом в Берлине и в Париже, а текст распространён координатором среди всех участников Минского процесса»,- отметила она.

«Несмотря на выражение приверженности Минским соглашениям, украинские представители продолжают затягивать и запутывать переговорный процесс по их реализации: пытаются внести посторонние вопросы в повестку дня, принимают нормативно правовые акты по Донбассу без согласования с республиками, отказываются от ранее согласованных позиций», — заявила Никанорова.

«Представители Украины заявили, что скандально известный закон «О реинтеграции Донбасса» призван легализовать действия, которые раньше осуществлялись украинским правительством, подтвердив тем самым, что ранее законных оснований для таких действий не было», — также сказала глава внешнеполитического ведомства ДНР.

«Мы задействуем все имеющиеся механизмы для согласования и парафирования текста Формулы Штайнмайера в Минске, чтобы заставить Киев соблюдать взятые обязательства и предотвратить попытки отказаться от этого компромиссного механизма. Мы также считаем целесообразным поддержать обращение координатора группы от ОБСЕ к лидерам Нормандского формата разблокировать переговорный процесс по согласованной ими формуле и оказать соответствующее давление на украинские власти», — подытожила Наталья Никонорова.