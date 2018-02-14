14.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина потеряла международное признание

Украина потеряла международное признание как субъекта переговоров — теперь ее судьба решается представителями сильнейших государств и все идет к тому, что Минские соглашения будут выполнены.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский правозащитник Максим Гольдарб,передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, требования «Минских соглашений» придется выполнять, но на Донбассе все равно не будет работать украинское право.

«Наша страна утратила статус международной субъектности. Как быть будут решать другие страны и другие люди, к сожалению. Сейчас подобные переговоры полным ходом идут, вы об этом знаете. Волкер с Сурковым по разным городам встречаются в том числе. Не говоря уже о «Нормандском формате», о Минском формате. Форматов более чем достаточно. Если бы каждый этот формат сохранял жизни людей, цены бы им не было. Судя по последним заявлениям, Минский формат все равно будет принят за основу, а это значит, что на территорию востока Украины будут введены миротворцы.

Международное право будет в этих местах превалировать над правом Украины, это правильно. Должны быть обеспечены политические пункты соглашений, а именно: решение об амнистии всех участников происшедшего, решение о проведении местных выборов, решение о предоставлении особого статуса тем территориям. В том числе, своей системы правоохранительной, своих выборных и назначаемых руководителей. То есть, такой, достаточно серьезной автономии», — заявил Гольдарб.