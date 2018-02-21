21.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украина потеряла на Донбассе одного солдата, еще двое ранены

В течение сегодняшнего дня в зоне т. н. «АТО» один украинский солдат погиб, а двое получили ранения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает пресс-центр «АТО» в фейсбуке.

«На Луганском направлении в результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое защитников – получили ранения», — отметили в штабе АТО.