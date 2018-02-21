21.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Украина потеряла на Донбассе одного солдата, еще двое ранены
В течение сегодняшнего дня в зоне т. н. «АТО» один украинский солдат погиб, а двое получили ранения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает пресс-центр «АТО» в фейсбуке.
«На Луганском направлении в результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое защитников – получили ранения», — отметили в штабе АТО.
Метки: Донбасс, потери ВСУ, штаб АТО
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23:20 21 февраляВыборы в Молдавии. Возможен ли нацистский переворот, как на Украине?
22:13 21 февраляКруговая порука: У Порошенко выгораживают Турчинова за сдачу Крыма
21:21 21 февраляВ Госдуме назвали Порошенко не очень трезвой говорящей собакой
20:18 21 февраляГосдума ратифицировала соглашение со страной, выступающей против Донбасса
19:58 21 февраляРодственники осужденных в России украинцев требовали под АП свою Геращенко
19:19 21 февраляЛавров: Украинские власти поощряют нацистов
18:47 21 февраляУкраинский киноактер: все беды — от России, а украинцы даже врагов называют ласково
17:51 21 февраляПорошенко, изгнанный пинками из Крыма, представил себя героем
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12:57 20 февраляМИД Украины сел в лужу с новым заявлением по Крыму
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12:25 20 февраляКиевские «ястребы» признали невозможность военной операции против Крыма
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19:18 19 февраляКрымские власти будут судиться с Украиной из-за водной блокады полуострова
17:40 19 февраляУкраинские чиновники рассекретили своего «Штирлица» среди российских поэтов
17:21 19 февраляОБСЕ отреагировала на погром в киевском Россотрудничестве
15:49 19 февраляВице-спикер Верховной Рады предложила с детства внушать украинцам, что Россия — враг
14:57 19 февраляЛукашенко готов ввести 10 тысяч белорусских военных в Донбасс
14:37 19 февраляУкраинские землячества России стыдливо молчат о погроме «Россотрудничества»
14:25 19 февраляКиевлян призывают на защиту Россотрудничества
14:14 19 февраляВ международном арбитраже готовится признание Крыма российским
13:58 19 февраляРФ поражающими воображение темпами возводит в Крыму новые электростанции
8:39 19 февраляПорошенко тайно пытается помириться с Путиным
23:50 18 февраляУкраинские пункты пропуска не выдерживают наплыва машин, выезжающих в РФ
22:22 18 февраляДесять лет «незалежности» Кокосово – Героиново
18:31 18 февраляПогромы Россотрудничества в Киеве «крышует» СБУ
18:12 18 февраляИтогом атак на Россотрудничество будет закрытие Украинского центра в Москве
17:21 18 февраля«Смерть России»: В Киеве вновь разгромили здание Россотрудничества
16:29 18 февраляМихаил Погребинский: Закрытие Русского центра в Киеве будет тяжелым решением
14:44 18 февраляРусский Центр – в перерыве между атаками
22:28 17 февраляТягнибок в шоке: Украинский бизнес продолжает работать с Крымом
20:39 17 февраляПогромы на Украине будут нарастать
19:58 17 февраляВыступление Порошенко в Мюнхене обернулось новым конфузом
19:27 17 февраляПогромщики «Россотрудничества» откликнулись на призыв Порошенко
19:15 17 февраляПозор Порошенко в Мюнхене сменился триумфом Лаврова
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