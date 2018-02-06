06.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Украина при нынешнем режиме уже не помирится с Польшей

Т.н. «антибандеровский закон», принятый в Польше, и ответное постановление Верховной Рады Украины демонстрируют, к чему приводит радикальный национализм у власти. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил кандидат политических наук Алексей Якубин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорит о последствиях, то очевидно, что это – показатель, к чему приходит политика когда в стране приходят к власти политики, использующие национализм. Напомню, что ЕС в свое время был основан не националистами. Пока националисты управляли европейскими странами, те находились в войне друг против друга.

И если говорить о перспективах отношений Украины и Польши, то очевидно, что изменения возможны только тогда, когда начинают приходить более левые, более центристские политические силы, для которых вопросы истории не будут приоритетными, которые будут заниматься скорее социально-экономическими вопросами, вопросами будущего», — сказал политолог.