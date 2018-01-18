18.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украина признала документы о рождении исмерти, выданные на территории ЛДНР

Сегодня ВРУ приняла поправку к закону «О деоккупации Донбасса», согласно которой, на территории Украины будут признаваться документы о рождении и смерти, выданные на неподконтрольнвых Киеву территориях.

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Данную информацию депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем опубликовал у себя на странице в социальной сети «Fаcebook», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он сообщил, что в законе «О деоккупации» была учтена поправка относительно признания документов, подтверждающих факт рождения и смерти человека, выданных на, как считают в Киеве, «временно оккупированных территориях».

«Дело в том, что сейчас молодым родителям и родственникам умерших на оккупированных территориях, которые хотят получить документы украинского образца, приходится подтверждать рождение и смерть в судебном порядке. Сама по себе процедура абсурдна – возможности реально проверить эти факты у украинских судов нет. Очевидно, новорожденного и тело умершего в суд никто не везёт; возможности провести анализы, экспертизу и опросить свидетелей на территории ОРДЛО у нас нет. С другой стороны, международная практика состоит в том, что признание медицинских справок, подтверждающих факт рождения или смерти, ни в одном конфликте не считались признанием или легализацией оккупационного режима. При этом практика Европейского суда по правам человека указывает, что незаконность и недействительность правовых актов оккупационных режимов, НЕ распространяется на документы о рождении и смерти человека»,-говорится в сообщении.

Кроме этого, депутат отметил, что за этой нормой стоят судьбы десятков тысяч новорожденных и умерших, их родственников и близких.

«Да, среди них могут быть, мягко говоря, не совсем сознательные граждане. Но подавляющее большинство – это наши граждане, «наши» во всех смыслах – те, для кого важно получить документы украинского образца»,-отметил он.