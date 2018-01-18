 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
18.01.2018, Минск, Анастасия Самойлова
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Донбасс, Минский процесс, Украина

Украина продолжает деструктив в Минске, ситуация на фронте обостряется


Украина на сегодняшнем раунде переговоров с представителями ЛДНР в Минске продолжила свою прежнюю деструктивную линию.

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«К сожалению, ситуация не меняется: украинская сторона занимает деструктивную переговорную позицию, настойчиво игнорирует поддержанные на самом высоком уровне мирные инициативы, саботируя тем самым выполнение договорённостей, достигнутых в рамках Минских соглашений», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксировано значительное увеличение нарушений режима прекращения огня. Также значительно выросло и количество применяемых боеприпасов. Однако самая опасная тенденция – это активное применение ВСУ тяжёлого вооружения», — подчеркивается в документе.

По данным представительства ДНР в СЦКК, «за 26 дней действующего с 23 декабря перемирия украинская сторона нарушала режим прекращения огня 148 раз, в том числе открывая огонь из миномётов, артиллерийских орудий, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями».

«Проблемный вопрос разведения сил и средств на участке № 1 «Станица Луганская» также остаётся без прогресса. Украинская сторона снова сорвала возможные даты разведения», — подчеркивают в ДНР.

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