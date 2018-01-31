31.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина пугающими темпами теряет человеческий капитал

Украина превращается в страну массовой эмиграции, где уже через десять лет один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, отличие нынешней эмиграции от эмиграции «нулевых» в том, что сегодня из страны выезжают целые семьи.

«Ничего плохого в том, что украинцы едут за рубеж, нет. Но если в «нулевые» ехали, а семьи оставались здесь, то сейчас зачастую эмигрируют семьями. И, увы, судя по динамике эмиграции в ту же Польшу, Украина превращается в страну массовой эвакуации. Это катастрофично, поскольку мы теряем человеческий капитал. Даже если завтра придут сюда инвестиции, создадут возможности для развития новых секторов экономики, где будут те мозги и рабочие руки? Через 10 лет мы рискуем получить ситуацию, когда на одного работающего украинца будут два пенсионера», — предупредил Золотарев