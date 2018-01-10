 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
10.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Донбасс, Минский процесс, Украина

Украина пытается максимально сократить списки на обмен


Республики Донбасса считают, что целью второго этапа обмена пленными между сторонами конфликта является реализация формулы «всех на всех», которая закреплена в Минских соглашениях.

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Об этом в комментарии «Известиям» заявил депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко, по словам которого, республики намерены добиться освобождения более 70 человек, задержанных Украиной по различным причинам.

Он также отметил, что частичный декабрьский обмен — хороший знак, но подход Украины, «нацеленный на политическое шоу», вызывает опасения.

«Это не был обмен «всех на всех», поскольку Украина придумывает различные категории пленных, оказывает на них давление. Цель второго этапа — реализовать формулу, закрепленную в Минских соглашениях. Во всяком случае, он будет ближе к этому принципу. Но надо понимать, что Украина пытается максимально сократить списки и усложнить обмен», — подчеркнул представитель ДНР.

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