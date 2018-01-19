19.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украина сделала первый шаг к официальному объявлению войны России

Закон «о деоккупации Донбасса» официально закрепляет отказ Украины от неподконтрольных ей регионов Донбасса. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, из этой ситуации есть два выхода — либо вести войну с Российской Федерацией, которая приведет к поражению Украины, или отказаться от ЛНР и ДНР вместе с населением республик.

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«Первый шаг по войне с Российской Федерацией этот закон делает. Что бы там не говорили, не ссылались на закон о дружбе и так далее, но первый шаг к войне, он сделан. Мне кажется, что это очень опасно, и это невозможно игнорировать…

Этот закон, фактически говорит: «Воевать надо с Россией. Она — враг, оккупант и так далее». Но, поскольку воевать с Россией невозможно, так как итог этой войны понятен, то нужно записать все так, чтобы эта территория «никогда не была в составе Украины, поскольку она нам не нужна». А особенно не нужны люди.

А, поскольку способа вернуть территорию без того, чтобы победить Москву и провести там «парад победы на Красной площади и в Севастополе» (невозможно, — авт.), то вывод из всего этого такой — это отказ от этих территорий», — заявил Погребинский.