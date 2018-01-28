28.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украина семимильными шагами идет к новому кризису

Поднятие учетной ставки Национального банка Украины до 16 процентов не сдержит инфляцию, пишет киевская интернет-газета «Страна».

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Отмечается, что за последние три месяца это уже третье повышение: в октябре учетная ставка выросла с 12,5% до 13,5%, в декабре — до 14,5%, а в этот раз НБУ приплюсовал сразу 1,5%, объяснив, что таким образом пытается обуздать инфляцию.

В то же время опрошенные изданием украинские эксперты не разделяют оптимизма Нацбанка Украины.

«Повышение учетной ставки не сдержит инфляцию, зато сдержит экономический рост», — полагает директор Института развития экономики Александр Гончаров.

В свою очередь финансовый аналитик Алексей Кущ говорит, что учетная ставка в 16% — это предвестник нового кризиса в стране.

«Если дойдет до 20%, кризис будет неминуем. А сейчас мы движемся в этом направлении семимильными шагами», — уверен эксперт.

Он предлагает обратить внимание на опыт России и начать укреплять гривну.

«В РФ, экономика которой тоже во многом сырьевая, это давно поняли, поэтому тамошний регулятор активно работал над укреплением рубля. В итоге инфляция там, по итогам прошлого года, составила всего 3,5%. Гривна же обновила сразу два антирекорда, сильно упав по отношению к евро и рублю», — отметил Кущ.