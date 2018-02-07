07.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина

Украина скатилась к уровню стран третьего мира – выбраться нет шансов


Бывший премьер-министр Украины ужаснулся, увидев очередные рейтинги мировых государств — «незалежная» попала в «поганую компанию» среди африканских и латиноамериканских стран. Об экс-глава правительства Украины Юрий Ехануров заявил в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, европейской Украине никак не удается выбраться из команды стран «третьего мира».

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«В какой поганой команде мы находимся во всех местах. Начиная от 81-го места в целом, ну и на этой неделе опубликовали целую группу разных рейтингов. И мы там среди африканских стран, латиноамериканских все. Мне страшно как-то так за мою страну, что мы туда попали и никак не можем оттуда выбраться», — заявил Ехануров.

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