 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
15.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика

Украина сняла санкции с российского поставщика дефицитного угля


Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции против российской компании «Южтранс», которая до их введения поставляла в страну дефицитный уголь антрацитовой группы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соответствующий приказ, датированный 28 декабря 2017 года, опубликован в электронной базе учета документов ведомства.

Напомним, ведомство ввело санкции в отношении сразу 18 российских компаний «за действия, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности» еще 30 октября 2017 года Помимо «Южтранса» в список вошли российские компании пищевой промышленности, строительных материалов и оборудования.

По данным Государственной фискальной службы Украины, в условиях блокады Донбасса, за период с января по октябрь минувшего года страна увеличила ввоз угля в денежном выражении в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, до $2,151 млрд. Основным поставщиком при этом являлась Россия (55,7% или $1,2 млрд). На втором месте оказались США (25% или $546,8 млн), на третьем — Австралия (5,4% или $116,4 млн).

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